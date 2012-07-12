〔路透基点〕18家银行签署台湾中龙钢铁350亿台币七年期融资案--RLPC

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透香港7月12日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士报导,18家银行签署了中龙钢铁350亿台币(约合11.7亿美元)七年期融资案.
台湾银行为唯一委托主办行兼额度分配行,承贷90亿台币.
14家银行参与承贷A部分贷款:玉山银行(30亿台币),元大商业银行(30亿台币),华南商业银行(26亿台币),远东国际商业银行(19亿台币),台湾人寿(15亿台币),第一商业银行(15亿台币),日盛国际商业银行(14亿台币),永丰银行(13亿台币),兆丰国际商业银行(9亿台币),彰化商业银行(9亿台币),台新国际商业银行(9亿台币),台湾合作金库银行(8亿台币),台银人寿(8亿台币),台湾农业金库(5亿台币).
三家票券金融公司参与承贷B部分贷款:兆丰票券金融(20亿台币),中华票券金融(15亿台币)和国际票券金融(15亿台币).
正如此前报导,这项无担保贷款包括A部分300亿台币定期贷款和B部分50亿台币商业票据抵押贷款.A部分的贷款利率是二级市场商票利率加码45个基点,税前利率底限为1.5%.B部分含全部费用的价码为二级商票利率加码40个基点.
数家银行受邀按三个层次参与A部分贷款:承贷60亿台币或更多,先付费用为12个基点.承贷30-60亿台币,先付费用为9个基点.承贷15-30亿台币,先付费用为3个基点.在5月18日之前回覆的银行将得到1个基点的优惠费用.
此定期贷款每半年等额还款一次,有两年的宽限期,平均年限为4.5年.
财务约束条款包括100%的最低流动比率,200%的最高债务比率,最低利息覆盖比率为3倍,最低有形资产净值为300亿台币.
筹得资金将用于为该公司台中港钢铁厂增加新设备.
中龙钢铁为在台上市的中国钢铁的子公司,上次涉足银团贷款市场是在2009年12月,筹集200亿台币七年期定期贷款用于资本支出,最高综合资金成本为63.8基点,利率为90天二级市场商票利率加码60个基点.(完)
--编译 杜明霞;审校 王冠中
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。