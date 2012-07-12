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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 17:00 BJT

〔路透基点〕18家银行签署台湾中龙钢铁350亿台币七年期融资案--RLPC

路透香港7月12日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士报导,18家银行签署了中龙钢铁350亿台币(约合11.7亿美元)七年期融资案.

台湾银行为唯一委托主办行兼额度分配行,承贷90亿台币.

14家银行参与承贷A部分贷款:玉山银行(30亿台币),元大商业银行(30亿台币),华南商业银行(26亿台币),远东国际商业银行(19亿台币),台湾人寿(15亿台币),第一商业银行(15亿台币),日盛国际商业银行(14亿台币),永丰银行(13亿台币),兆丰国际商业银行(9亿台币),彰化商业银行(9亿台币),台新国际商业银行(9亿台币),台湾合作金库银行(8亿台币),台银人寿(8亿台币),台湾农业金库(5亿台币).

三家票券金融公司参与承贷B部分贷款:兆丰票券金融(20亿台币),中华票券金融(15亿台币)和国际票券金融(15亿台币).

正如此前报导,这项无担保贷款包括A部分300亿台币定期贷款和B部分50亿台币商业票据抵押贷款.A部分的贷款利率是二级市场商票利率加码45个基点,税前利率底限为1.5%.B部分含全部费用的价码为二级商票利率加码40个基点.

数家银行受邀按三个层次参与A部分贷款:承贷60亿台币或更多,先付费用为12个基点.承贷30-60亿台币,先付费用为9个基点.承贷15-30亿台币,先付费用为3个基点.在5月18日之前回覆的银行将得到1个基点的优惠费用.

此定期贷款每半年等额还款一次,有两年的宽限期,平均年限为4.5年.

财务约束条款包括100%的最低流动比率,200%的最高债务比率,最低利息覆盖比率为3倍,最低有形资产净值为300亿台币.

筹得资金将用于为该公司台中港钢铁厂增加新设备.

中龙钢铁为在台上市的中国钢铁的子公司,上次涉足银团贷款市场是在2009年12月,筹集200亿台币七年期定期贷款用于资本支出,最高综合资金成本为63.8基点,利率为90天二级市场商票利率加码60个基点.(完)

--编译 杜明霞;审校 王冠中

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