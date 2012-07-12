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货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 17:15 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货下跌1美元,IEA称2012年基本面放慢

路透伦敦7月12日电---布兰特原油期货LCOc1周四下跌1美元至每桶99.23美元,此前国际能源署(IEA)称2012年基本面明显走软,且投资者在等待明日中国公布国内生产总值(GDP)数据.(完)

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