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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 17:18 BJT

《中国2012年二季度及6月数据路透调查中值一览表》--7月12日

路透北京7月12日电---以下为中国2012年二季度及6月各项主要宏观经济指标结果,以及当期路透调查预测中值.

  各指标数据(同比%;贸易差额单位为亿美元;新增人民币贷款为亿元人民币):  
                    
                            2012/二季   (中值)  一季   2011/四季  三季    二季   一季  2010/四季 三季   二季   一季             
  实际国内生产总值(GDP)         --      (7.6)     8.1      8.9     9.1     9.5    9.7     9.8     9.6    10.3   11.9       


                       2012年6月实际值  中值   5月    4月    3月    2月    1月    12月   11月    10月   9月     8月     7月     6月                       
  居民消费价格指数(CPI)         2.2     2.3    3.0    3.4    3.6    3.2    4.5    4.1    4.2     5.5    6.1     6.2     6.5     6.4                                    
                CPI环比        -0.6    -0.3   -0.3   -0.1    0.2   -0.1    1.5    0.3   -0.2     0.1    0.5     0.3     0.5     0.3             
  工业生产者出厂价格指数(PPI)  -2.1    -1.9   -1.4   -0.7   -0.3   持平    0.7    1.7    2.7     5.0    6.5     7.3     7.5     7.1                                
  消费品零售额                  --     13.5   13.8   14.1    15.2   14.7*   n/a   18.1   17.3    17.2   17.7    17.0    17.2    17.7                          
  规模以上工业增加值            --      9.8    9.6    9.3    11.9   11.4*   n/a   12.8   12.4    13.2   13.8    13.5    14.0    15.1                             
  固定资产投资(不含农户)        --     20.1   20.1   20.2    20.9   21.5*   n/a   23.8   24.5    24.9   24.9    25.0    25.4    25.6                  
 
  贸易差额                      317.3   210     187  184.2   53.5  -314.9  272.8  165.2    145   170.3  145.1   177.6   314.8    223                            
  出口                           11.3   9.9    15.3    4.9    8.9   18.4   -0.5   13.4   13.8    15.9   17.1    24.5    20.4    17.9                               
  进口                            6.3   12.7    12.7    0.3    5.3   39.6  -15.3   11.8   22.1    28.7   20.9    30.2    22.9    19.3                          
   
  广义货币供应量M2               13.6   13.5   13.2   12.8   13.4   13.0   12.4   13.6   12.7    12.9   13.0    13.5    14.7    15.9                                  
  月度新增人民币贷款             9,198   9,100  7,932  6,818 10,100  7,107  7,381 16,405  5,622   5,868  4,700   5,485   4,926   6,339                          
  人民币贷款同比增长(%)          16.0   16.0   15.7   15.4   15.7   15.2   15.0   15.8   15.6    15.8   15.9    16.4    16.6    16.9         

                           2012年6月底    中值    3月底   2011年12月底 12月底中值  9月底    6月底   3月底  2010年底 9月底    6月底                
  外汇储备(亿美元)              32,400   33,900  33,050     31,811     32,000     32,017  31,975  30,447   28,473  26,483  24,543                                

  注: 1.--表示数据未公布.
      2.固定资产投资(不含农户)为年初至当月数据.
      3.*表示1-2月数据合并发布. (完)

  --发稿 赵红梅; 审校 黄凯

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