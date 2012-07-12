〔中国汇市〕人民币连续第二日收跌,短线美元强势格局料难扭转(更新版)

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
(新增更多报价)
* 即期汇价连续第二日收跌
* 隔夜美元持坚,然人民币中间价变化不大
* 非美货币下行,购汇盘偏强
* 短线美元强势格局料难扭转
路透上海7月12日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四连续第二日收跌.尽管明日中国将公布上半年经济数据,但料对短线市况影响不会很大,因全球经济疲软已成共识,近期应该较难扭转美元强势.
交易员并指出,美联储会议记录暗示不会很快购买公债,隔夜美元持坚,但人民币中间价变化不大;不过,上午澳洲就业数据不佳等导致澳元等非美货币下行,令盘中购汇盘偏强.
"今天(美元/人民币)中间价开的不算很高,但即期成交要高一点,购汇盘有一点量的,市场对(人民币)贬值仍有一定的预期."上海一银行交易员称.
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3733 6.3682 6.3746 6.3215 6.3209 6.3686
上海一外资银行交易员亦表示,昨日油价大涨,致石油需求购汇客盘反常态时点出现,进而导致部分银行持有美元空头过夜;今早这部分空头回补,是购汇盘的来源之一;同时,石油企业购汇盘继续有所浮现.
上海另一外资银行交易员还指出,亚洲时段早盘澳洲疲软的经济数据,拖累了非美货币走势,且海外央行纷纷降息,投资者对全球经济不振已达成共识,明日要公布的上半年中国经济数据应该也不会太出预料之外,对市况影响估计不会影响很大,短线美元强势格局料难扭转.
东京汇市美元兑日圆周四短暂上扬,此前日本央行未推出新宽松措施,但对资产购买计划进行了技术性修改. [FRX/CN]
新兴汇市上,韩元周四引领新兴亚洲货币下跌,韩国央行稍早进行逾三年来首次降息,令市场大感意外;而其他亚洲货币走跌,则受澳洲就业数据下降,增添全球成长忧虑影响.
原油期货周三收高逾2%,受美国库存数据显示上周原油库存降幅远超预期.
以下为北京时间17:04,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4200/50 6.4170
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3700/50 6.3640
境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水544点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4277元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 丁淑琴; 审校 曹巍浩/张喜良
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指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。