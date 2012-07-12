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市场报道 | 2012年 7月 12日 星期四 17:11 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元下滑,兑欧元接近三年半高位

路透伦敦7月12日电---英镑兑美元周四触及五周低点,之前美联储会议记录降低了市场对于短期内出台进一步量化宽松的预期,提振美元整体需求.

英镑兑欧元也稍稍回落,但距离周三所及的三年半高位不远,因市场担心政策制定者难以在解决欧债危机方面取得进展.

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