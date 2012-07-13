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货币新闻 | 2012年 7月 13日 星期五 10:02 BJT

〔中国房地产〕1-6月房地产开发投资同比增长16.6%--国家统计局

路透北京7月13日电---中国国家统计局周五公布,中国1-6月房地产开发投资同比增长16.6%,较1-5月18.5%的增速放缓.

统计局并公布,1-6月房屋新开工面积同比下降7.1%;同期商品房销售面积同比下降10%,销售额同比下降5.2%.(完)

欲了解更多详情,请点选国家统计局网站(www.stats.gov.cn/)

--发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯

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