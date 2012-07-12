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市场报道 | 2012年 7月 12日 星期四 17:26 BJT

〔欧洲个股〕PSA标致雪铁龙7月25日将公布资本支出削减计划--CEO

路透巴黎7月12日电---PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)首席执行官(CEO)Philippe Varin表示,该公司计划在7月25日公布财报时宣布资本支出削减计划,并称重组计划是保护该集团未来的唯一选择.

Varin周四补充道,政府是否可能持有该公司股权,并不是一个问题.

"集团正面临欧洲商业海啸的冲击,而且我们处于海啸的中心,"Varin称,"我完全有决心完成此计划,这可能是集团唯一的选择."(完)

--编译 许娜;审校 杜明霞

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