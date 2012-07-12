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货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 19:33 BJT

〔印尼经济〕印尼央行称相信通胀保持"温和且位于低水准"

路透雅加达7月12日电---印尼央行表示,相信通胀保持"温和且位于低水准".(完)

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