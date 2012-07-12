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货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 17:24 BJT

〔美国个股〕高盛缩减日本机构经纪业务规模,部分转移至香港--消息

路透东京7月12日电---知情人士周四表示,高盛公司(GS.N)已缩减在日本的机构经纪业务规模,将部分人员和业务转移至香港.

根据AsiaHedge在5月公布的一份行业调查,高盛的机构经纪规模为日本最大,资产管理总规模达27亿美元.

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