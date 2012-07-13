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货币新闻 | 2012年 7月 13日 星期五 10:02 BJT

〔中国数据〕6月工业增加值同比增9.5%,上半年固定资产投资增20.4%

路透北京7月13日电---中国国家统计局周五公布6月宏观经济指标如下(同比%): 

                                           实际值     中值         区间      前值    去年同期  预测数   
  工业增加值CNIO=ECI                       9.5       9.8      9.2 ~ 10.8    9.6     15.1       20
  固定资产投资(不含农户)(1-6月)CNUFAI=ECI 20.4      20.1     19.8 ~ 21.2   20.1     25.6       21        
  社会消费品零售总额CNRSL=ECI             13.7      13.5     13.0 ~ 14.4   13.8     17.7       20    

  注: * 固定资产投资前值为2012年1-5月数据.(完)     

  欲浏览中国已公布经济指标,请点选[ECI/CN];数据页面请点选ECONCN. 

  --发稿 苏丹; 审校 张喜良

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