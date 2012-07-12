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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 17:41 BJT

〔中国债市〕现券收益率曲线趋陡峭,信贷数据影响不大等待明日增长指标

路透北京7月12日电---中国银行间债市周四现券收益率曲线趋陡峭.市场人士表示,6月新增信贷略超市场预期,对现券的影响并不大,市场等待明日公布的经济增长数据给予进一步指引;资金面仍显暖势,短债继续受到机构的青睐.

"短债(收益率)温和下行,"北京一银行交易员称,"新增信贷比预期高,但大家更多得是看经济不行了,管理层在做努力,对现券的影响没有特别大."

他进一步指出,市场的关注点仍在于经济基本面和通胀走势,上半年很多机构盈利情况都比较好,现在更多考虑的是如何把握盈利,调仓是大家必做的功课;当前,买卖双方仍在僵持,看不到突破区间的导火索.

6月新增人民币贷款9,198亿元(路透调查中值为9,100亿元),5月为7,932亿元.[ID:nSB2026569]

银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周四涨跌互现.隔夜品种小幅上涨,而七天期品种则续下滑,两者分化表现延续,利差进一步缩窄;而资金面整体偏宽裕,维持了近期的回暖态势. [CN/CN]

中国国家统计局将于7月13日(周五)公布二季度GDP数据,及6月工业增加值、投资和消费数据.路透综合21家机构预测中值结果显示,中国二季度GDP同比增幅料连续第六个季度回落,并降至2009年一季度以来最低的7.6%,仅稍高于年初中国政府制定的7.5%全年增长目标.[ID:nSB2026101]

剩余期限约1.87年的固息政策性金融债12农发09券最新收益率双边报价CN120409=CFXM为3.07%/3.06%,上日尾盘为3.09%/3.08%;剩余期限约9.87年的固息国债120009最新收益率双边报价CN120009=CFXM为3.252%/3.250%,上日尾盘为3.249%/3.235%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 2.4005 3.1904

上日 2.3555 3.2822

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.5900/2.5291

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.2473/2.1809

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.7933/2.7289 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯

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