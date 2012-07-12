〔中国债市〕现券收益率曲线趋陡峭,信贷数据影响不大等待明日增长指标

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透北京7月12日电---中国银行间债市周四现券收益率曲线趋陡峭.市场人士表示,6月新增信贷略超市场预期,对现券的影响并不大,市场等待明日公布的经济增长数据给予进一步指引;资金面仍显暖势,短债继续受到机构的青睐.
"短债(收益率)温和下行,"北京一银行交易员称,"新增信贷比预期高,但大家更多得是看经济不行了,管理层在做努力,对现券的影响没有特别大."
他进一步指出,市场的关注点仍在于经济基本面和通胀走势,上半年很多机构盈利情况都比较好,现在更多考虑的是如何把握盈利,调仓是大家必做的功课;当前,买卖双方仍在僵持,看不到突破区间的导火索.
6月新增人民币贷款9,198亿元(路透调查中值为9,100亿元),5月为7,932亿元.[ID:nSB2026569]
银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周四涨跌互现.隔夜品种小幅上涨,而七天期品种则续下滑,两者分化表现延续,利差进一步缩窄;而资金面整体偏宽裕,维持了近期的回暖态势. [CN/CN]
中国国家统计局将于7月13日(周五)公布二季度GDP数据,及6月工业增加值、投资和消费数据.路透综合21家机构预测中值结果显示,中国二季度GDP同比增幅料连续第六个季度回落,并降至2009年一季度以来最低的7.6%,仅稍高于年初中国政府制定的7.5%全年增长目标.[ID:nSB2026101]
剩余期限约1.87年的固息政策性金融债12农发09券最新收益率双边报价CN120409=CFXM为3.07%/3.06%,上日尾盘为3.09%/3.08%;剩余期限约9.87年的固息国债120009最新收益率双边报价CN120009=CFXM为3.252%/3.250%,上日尾盘为3.249%/3.235%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
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今日 2.4005 3.1904
上日 2.3555 3.2822
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.5900/2.5291
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.2473/2.1809
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.7933/2.7289 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。