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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 17:35 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶上涨但涨幅受限,市场等待中国GDP数据

路透东京7月12日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周四上涨,但涨幅受限,因市场等待中国经济成长数据以评估该国需求状况.

投资者静候周五将出炉的中国第二季国内生产总值(GDP)数据,以评估该国对橡胶和其他商品的需求.油价、亚洲股市和基本金属周四均下滑,部分归因于中国经济成长数据出炉前的谨慎情绪.

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