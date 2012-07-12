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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 17:40 BJT

〔中港股市〕港股收跌2%创一个月来最差单日表现,煤炭股引领沪市走强

* 恒生指数收盘大跌2%,沪深300指数收高1%

* 周大福因销售表现不佳而大跌,消费类股走低

* 中资银行股续跌,建设银行股价触及九个月低位

* 煤炭股支撑内地股市表现好于亚洲其它股市

路透香港7月12日电---香港股市周四收跌2%,创一个月来最差单日表现,因中资银行股和消费股表现疲弱,周五出炉的中国第二季国内生产总值(GDP)数据料将创下至少三年来的最弱增幅.

虽然香港表现逊于亚洲其它股市,但内地股市表现胜出,受益于煤炭股上涨,且温家宝总理周二表示中国应维持合理的投资增长提振了市场信心.

沪深300指数.CSI300收高1%,沪综指.SSEC收涨0.5%.

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