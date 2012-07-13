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货币新闻 | 2012年 7月 13日 星期五 10:01 BJT

〔中国数据〕二季度GDP同比增长7.6%,上半年增速7.8%--统计局

路透北京7月13日电---中国国家统计局周五公布,2012年上半年中国国内生产总值(GDP)同比增长7.8%,其中,第二季度GDP同比增幅在7.6%,环比增长1.8%.

此前路透综合21家机构预测中值结果显示,中国二季度GDP同比增幅料连续第六个季度回落至7.6%,仅稍高于年初中国政府制定的7.5%全年增长目标.[ID:nSB2026101]

统计局并公布,上半年中国社会消费品零售总额同比增长14.4%,规模以上工业增加值同比增长10.5%,固定资产投资(不含农户)增长20.4%.(完)

欲浏览今年6月数据,请点选[ID:nSB1663514]

欲浏览中国已公布经济指标,请点选[ECI/CN];数据页面请点选ECONCN

--发稿 苏丹; 审校 乔艳红

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