〔中国数据〕二季度GDP同比增长7.6%,上半年增速7.8%--统计局

日本个股：东芝已聘请律所评估西屋破产的潜在成本--消息人士
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
路透北京7月13日电---中国国家统计局周五公布,2012年上半年中国国内生产总值(GDP)同比增长7.8%,其中,第二季度GDP同比增幅在7.6%,环比增长1.8%.
此前路透综合21家机构预测中值结果显示,中国二季度GDP同比增幅料连续第六个季度回落至7.6%,仅稍高于年初中国政府制定的7.5%全年增长目标.[ID:nSB2026101]
统计局并公布,上半年中国社会消费品零售总额同比增长14.4%,规模以上工业增加值同比增长10.5%,固定资产投资(不含农户)增长20.4%.(完)
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--发稿 苏丹; 审校 乔艳红
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
路透法兰克福3月1日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)的卡车业务主管Andreas Renschler对德国杂志Manager Magazin表示，大众汽车准备考虑进行新的卡车业务合作，比如在与中国重汽的合作之外与中国一汽展开合作，借以在中国扩张。
路透新加坡3月1日 - 由于低硫柴油供应增加，含硫10ppm柴油较新加坡报价的现货价差周三降至每桶升水0.1美元，为路透2011年开始追踪此数据以来最低。