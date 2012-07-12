单身选民青睐奥巴马,已婚者拥戴罗姆尼--民调

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿7月11日电---奎尼匹克大学(Quinnipiac University)的一项民调周三显示，美国总统奥巴马在总统大选中对共和党竞争对手罗姆尼拥有的微弱领先优势与选民的婚姻状况也息息相关。在单身选民，尤其是单身女性中，奥巴马拥有很大的优势。
民调显示，有54%的单身选民支持奥巴马，而罗姆尼近获得34%的单身选民的支持；有51%的已婚选民选择罗姆尼，而奥巴马在已婚选民的支持率仅为38%。
奥巴马在单身女性中拥有60%的高支持率，而罗姆尼仅为31%，但后者在已婚女性的支持率相对较高，达到了49%，奥巴马为42%。罗姆尼在已婚男性选民中的支持率比奥巴马高出19个百分点，而奥巴马在单身男性选民中的支持率比罗姆尼领先9个百分点。
民调显示，奥巴马在全国的领先优势比罗姆尼高出3个百分点，即前者为46%，后者为43%。
奎尼匹克大学的民意测验专家Peter Brown表示：“尽管性别差别以及奥巴马在女性选民中的受欢迎程度都在很大程度上有助于其竞选，但实际上，选民的婚姻状况影响更大，更具说服力。”
“婚姻状况的不同或许与已婚和单身人士不同的关注点和经济状况有关。”
“相比未婚选民，已婚人士相对可能年纪更大，更具金融安全意识，在社交上也更为保守。已婚选民更愿意关注经济和医疗，而单身选民更关注同性恋权利和生育等问题。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。