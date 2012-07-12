《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--7月12日

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *神华集团 600 200 9 7/13簿记建档 兴业银行 AAA 7/16 7/17 中信银行 ============================================================================================= *中国铁物 60 20 9 7/13簿记建档 中国银行 AAA 7/16 7/17 兴业银行 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 华泰集团 14 4 12 7/13簿记建档 农业银行 AA 7/17 7/18 ============================================================================================= 国家电网 100 100 12 7/17簿记建档 建设银行 AAA 7/18 7/19 中信银行 ============================================================================================= 中国铝业 50 50 12 7/17簿记建档 国开行 AAA 7/18 7/19 (2600.HK)(601600.SS) 工商银行 ============================================================================================= 华润股份 100 10 12 7/17簿记建档 农业银行 AAA 7/18 7/19 中国银行 ============================================================================================= 浙江物产集团 10 10 12 7/17簿记建档 工商银行 AA+ 7/18 7/19 中信银行 ============================================================================================= 渤海活塞 3 3 12 7/17簿记建档 民生银行 A+ 7/18 7/19 (600960.SS) ============================================================================================= 青岛即发集团 6 3 12 7/17簿记建档 兴业银行 AA- 7/18 7/19 ============================================================================================= 广州市第二 4 2 12 7/17簿记建档 中国银行 AA- 7/18 7/19 公共汽车公司 ============================================================================================= 开元投资 4 4 12 7/18簿记建档 中信证券 AA- 7/19 7/20 (000516.SZ) 浙商银行 ============================================================================================= 温氏食品集团 11 4 12 7/18簿记建档 农业银行 AA 7/20 7/23 ============================================================================================= 美都控股 7 3.5 12 7/18簿记建档 工商银行 AA- 7/19 7/20 (600175.SS) ============================================================================================= 日月首饰集团 7 3.5 12 7/18簿记建档 中国银行 AA- 7/19 7/20 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *中国船舶 165 60 7 7/17簿记建档 光大银行 AAA 7/18 7/19 工业集团 中信证券 ============================================================================================= *新汶矿业集团 15 7 5 7/19簿记建档 兴业银行 AA+ 7/20 7/23 ============================================================================================= *传化集团 10 5 3 7/19簿记建档 进出口行 AA- 7/23 7/24 ============================================================================================= 四川港航 8 8 5 7/17簿记建档 光大银行 AA- 7/18 7/19 开发公司 ============================================================================================= 四川水电投资 5 5 5 7/17簿记建档 光大银行 AA 7/18 7/19 经营集团 ============================================================================================= 中石油集团 200 200 4 7/18招标 建设银行 AAA 7/19 7/20 国开行 ============================================================================================= 中国航天 80 30 5 7/18簿记建档 建设银行 AAA 7/19 7/20 科工集团 招商银行 ============================================================================================= 丹东港集团 18 9 5 7/18簿记建档 中信证券 AA 7/19 7/20 中信银行 ============================================================================================= 青海交投公司 15 5 3 7/18簿记建档 招商银行 AA 7/20 7/23 ============================================================================================= 广西国有 4 4 3 7/18簿记建档 浦发银行 AA- 7/20 7/23 高峰林场 ============================================================================================= 洛阳钼业 20 20 5 推迟发行 中国银行 AA+ -- -- (3993.HK) 工商银行 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 芜湖市中小企业 4.5 4.5 3 7/13簿记建档 兴业银行 AAA 7/16 7/17 (中债信用增进投资股份有限公司提供担保) =======
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。