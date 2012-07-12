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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 18:21 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--7月12日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 
 
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商  主体评级    起息日   上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日) 
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*神华集团       600      200       9   7/13簿记建档    兴业银行     AAA      7/16      7/17
                                                       中信银行
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*中国铁物        60       20       9   7/13簿记建档    中国银行     AAA      7/16      7/17 
                                                       兴业银行   
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       主承销商   主体评级   起息日   上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日) 
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华泰集团        14         4      12    7/13簿记建档   农业银行      AA       7/17     7/18
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国家电网       100       100      12    7/17簿记建档   建设银行      AAA      7/18     7/19
                                                       中信银行
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中国铝业        50        50      12    7/17簿记建档   国开行        AAA      7/18     7/19 
(2600.HK)(601600.SS)                                   工商银行                                                           
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华润股份       100        10      12    7/17簿记建档   农业银行      AAA      7/18     7/19 
                                                       中国银行                                                           
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浙江物产集团    10        10      12    7/17簿记建档   工商银行      AA+      7/18     7/19
                                                       中信银行
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渤海活塞         3         3      12    7/17簿记建档   民生银行      A+       7/18     7/19
(600960.SS)
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青岛即发集团     6         3      12    7/17簿记建档   兴业银行      AA-      7/18     7/19
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广州市第二       4         2      12    7/17簿记建档   中国银行      AA-      7/18     7/19
公共汽车公司
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开元投资         4         4      12    7/18簿记建档   中信证券      AA-      7/19     7/20 
(000516.SZ)                                            浙商银行
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温氏食品集团    11         4      12    7/18簿记建档   农业银行      AA       7/20     7/23 
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美都控股         7         3.5    12    7/18簿记建档   工商银行      AA-      7/19     7/20 
(600175.SS)
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日月首饰集团     7         3.5    12    7/18簿记建档   中国银行      AA-      7/19     7/20 
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       主承销商   主体评级   起息日    上市日 
              (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日)
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*中国船舶      165       60       7    7/17簿记建档     光大银行    AAA       7/18      7/19
工业集团                                                中信证券    
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*新汶矿业集团   15        7       5    7/19簿记建档     兴业银行     AA+      7/20      7/23                            
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*传化集团       10        5       3    7/19簿记建档     进出口行     AA-      7/23      7/24                            
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四川港航         8        8       5    7/17簿记建档     光大银行     AA-      7/18      7/19   
开发公司                         
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四川水电投资     5        5       5    7/17簿记建档     光大银行     AA       7/18      7/19   
经营集团 
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中石油集团     200      200       4     7/18招标        建设银行    AAA       7/19      7/20
                                                        国开行                                  
=============================================================================================
中国航天        80       30       5    7/18簿记建档     建设银行    AAA       7/19      7/20
科工集团                                                招商银行
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丹东港集团      18        9       5    7/18簿记建档     中信证券     AA       7/19      7/20  
                                                        中信银行
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青海交投公司    15        5       3    7/18簿记建档     招商银行     AA       7/20      7/23
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广西国有         4        4       3    7/18簿记建档     浦发银行     AA-      7/20      7/23
高峰林场
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洛阳钼业        20       20       5      推迟发行       中国银行     AA+       --        --
(3993.HK)                                               工商银行
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:  
  
 发行人       注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级     起息日    上市日  
               (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日)  
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芜湖市中小企业   4.5      4.5      3   7/13簿记建档  兴业银行      AAA         7/16      7/17
                          (中债信用增进投资股份有限公司提供担保)
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