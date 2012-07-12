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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 18:24 BJT

〔亚洲橡胶〕7月12日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透7月12日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 7月 239.0 42 236.8 4

* 8月 240.2 36 239.0 2

* 9月 242.6 122 240.6 12

*10月 244.3 97 242.5 55

*11月 245.2 280 243.5 94

*12月 246.3 2542 244.6 747

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 许娜;审校 王兴亚

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