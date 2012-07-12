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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 19:04 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货下跌,美国降雨预报致投资者获利了结

路透新加坡7月12日电---周四马来西亚棕榈油期货下跌,因交易商进行获利了结,部分原因是预计美国中西部受乾旱侵袭的大豆产区周末将迎来降雨,这可能减轻对油籽供应吃紧的担忧.

马来西亚7月前10日出口下滑,也是市场下跌的部分因素,因此前市场大体预期6月库存会减少以及亚洲会有强劲的节日需求.

一驻马来西亚的外资经纪公司交易员称,"所有多头因素都已经放在桌面上了,所以交易员可以获利了结,并决定下一步如何做."

"降雨在某种方式上帮助了市场,因其是支持多头的天气因素.不过若未发生降雨,则交易商将会重携资金入市."

指标9月棕榈油期货FCPOc3跌2.3%,收报每吨3,012马币(林吉特).

成交量暴增至45,851口,通常为25,000口.

路透市场分析师王涛表示,棕榈油市场技术面看空,预计会跌至支撑位2,970马币,若跌破则会打开跌向2,919的空间.(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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