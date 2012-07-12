版本:
中国
市场报道 | 2012年 7月 12日 星期四 19:02 BJT

〔标题新闻〕对于汤森路透就解决金融代码反垄断担忧提出的修改计划,欧盟执委会将予以评估

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8IC2KH]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐