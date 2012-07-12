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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 19:05 BJT

〔东南亚股市〕多数收跌,终结连续两日升势

路透曼谷7月12日电---东南亚股市周四多数收跌,因市场担心全球增长前景,促使电信等绩优股遭遇抛盘,且油价下挫对能源相关类股构成压力.

泰国股市.SETI下跌1.3%,过去两个交易日累计上涨1.8%.电信企业Shin Corp Pcl (INTUCH.BK)下跌4.2%,周三该股上涨了4.3%.

马来西亚股市.KLSE、新加坡股市海峡时报指数.FTSTI、印尼股市.JKSE也都终结连续两日的涨势.马来西亚股市.KLSE收低0.24%至1,625.49,盘中一度触及1,632.94点的纪录高位.

1056GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2972.04 -17.27 -0.58 +12.31 2646.35

马来西亚 .KLSE 1625.49 -3.96 -0.24 +6.19 1530.73

泰国 .SETI 1193.13 -15.54 -1.29 +16.37 1025.32

印尼 .JKSE 3984.12 -35.01 -0.87 +4.24 3821.99

菲律宾 .PSI 5205.19 -30.25 -0.58 +19.06 4371.96

越南 .VNI 408.72 1.44 +0.35 +16.26 351.55

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(完)

--编译 王洋; 审校 田建华

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