欧洲已公布经济指标--2012/7/12

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第一季 -0.3-@-f -0.4-@-f -0.2-@-f
德国 第一季 +0.5-@-r -0.2-@-r +1.7-u-r
法国 第一季 持平-f +0.1-r --
意大利 第一季 -0.8-f -0.7%-f -1.4-f
消费者物价指数(CPI):
英国 5月 -0.1 +0.6 +2.8
德国 5月 -0.1-p -0.2-f +1.7-p
法国(HICP) 5月 +0.1 -0.1 +2.3
意大利(HICP) 6月 +0.2-p 持平-f +3.6-p
生产者物价指数(PPI):
英国 6月 -0.4 -0.2-r +2.3
德国 5月 -0.3 +0.2 +2.1
法国 5月 -1.0 持平 +2.2
意大利 4月 +0.3 +0.3 +2.5
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 3月 4.9-@ 4.9-@-r
德国 6月 6.8-@ 6.8-@-r
法国 第四季 9.8-@ 9.7-@
意大利 5月 10.1-@ 10.2-@-r
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整)(完)
--整理 王洋; 审校 田建华
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS] 全球主要国家[ECI/ALLCN]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。