(重温稿)《中国金融焦点》6月新增信贷大增但未改结构失衡,政策支持料更趋积极

* 6月新增信贷持续反弹,显示"稳增长"政策效果

* 中长期贷款占比低位徘徊,但有望出现趋势性改善

* 外汇占款增量不乐观,降准政策仍可期

* 财政存款大幅减少,预示财政政策或愈加积极

采写 上海/北京中文部; 撰写 刘昕

路透上海/北京7月12日电---中国6月新增贷款如预期般大幅反弹,显示"稳增长"政策效果渐显.惟中长期贷款占比继续低位徘徊,表明企业信贷需求并未有明显改善.但随着货币及财政政策趋于宽松及落实,下半年经济仍有望企稳回升.

分析人士并表示,6月外汇占款增量有限,显示人民币已出现贬值预期,热钱流出趋势仍严峻.为维持流动性稳定,央行仍有必要下调存准率.同时财政存款大规模下滑,或表明财政支出力度在加大,未来财政政策可能将更趋积极.

"6月新增贷款和新增存款的规模都好于预期,货币供应量同比增速也出现反弹,这表明中国"稳增长"政策正在发挥作用,经济在下半年企稳回升将是大概率事件."瑞银中国首席经济学家汪涛称.

央行数据显示,6月新增人民币贷款9,198亿元,较5月的7,932亿元明显反弹,为三个月来最高,并略高于此前路透9,100亿元的调查中值;当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长13.6%,也高于13.5%的路透调查中值.

交通银行金融研究中心研究员鄂永健博士指出,6月信贷数据显示,中长期贷款未见明显起色,反而短期贷款有所上升,可见企业的信贷需求尚未出现明显的回升,但随着央行降息以及项目审批的加快,相信未来信贷结构会有所优化.

据路透测算,6月新增中长期贷款2,823亿元,约占当月整体新增贷款约30%,较5月的34%略降.

为阻止经济下滑步伐,央行今年以来已经两次下调存准率,并在一个月内连续两次降息.最近一次是于7月6日起实施不对称降息,其中一年期存款基准利率下调0.25个百分点至3%,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点至6%.

*信贷失衡有望改善,经济有望企稳*

虽然中长期贷款未见起色,但在经济疲弱窘境仍不乐观,政府进一步出台刺激政策的预期下,业内人士预计,未来信贷结构将愈加优化,而经济在也有望在下半年企稳回升.

国海证券宏观经济分析师邹璐指出,虽然本月中长期贷款中企业贷款仍较差,但从中长期贷款增速看已出现向上拐点.预计随着货币及财政政策趋于宽松及政策落实,经济下半年有望缓慢复苏.

"更重要的是M1反弹,反映企业经营活动的活力,预示经济已经触底回升是比较明确的.而触发因素和前期的降准、降息,信贷需求的刺激作用,实体经济的刺激作用都是有关的.至少说明这样一个政策转向已经开始发挥作用,"宏源证券债券高级分析师何一峰称.

中国6月末M1增速同比增长4.7%,较5月的3.5%大幅提高,并创今年来最高增速.

何一峰并称,从国务院的讲话看,未来还能看到财政政策和数量型货币政策的陆续出台.但是目前政策的刺激力度已经比较大了,未来经济触底反弹已经比较明确.需要注意政策的时滞性,现在是保增长,但是政策容易用力过猛,需要特别关注房价的反弹和通胀的回升.

*降准仍必要,财政政策或更积极*

央行数据并显示,6月末金融机构外汇占款余额为25.66万亿元人民币;据此计算,当月外汇占款新增约491亿元.6月末财政性存款余额为3.152万亿元,当月减少2,360亿元.

虽然中国6月外贸顺差创近三年半新高,但今日公布的新增外汇占款仍然处于低位,对基础货币增长的压力不可小觑.央行仍有必要采用再次调降存准率,维持整体流动性.

鄂永健认为,外汇占款增长仍处于较低水平,人民币贬值预期较强的环境下,资金流出趋势未有太大改观,为保持银行体系流动性,央行仍需要下调存款准备金率,利率预计下半年还会再下调一次.

平安证券固定收益部研究主管石磊也认为CPI涨幅连续走低,为降准提供良好时机,并预计7月不降8月也得降.

中国6月通胀已经进入"2时代",当月居民消费价格指数(CPI)同比增长2.2%,为自2010年1月以来最低;当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.1%,并创下31个月最低水准.[ID:nSB2026667]

尽管对于再次降准,分析师基本达成共识,但对于降息政策却看法有所分歧.

汪涛认为,就未来政策走向看,央行在三季度仍可能下调一次准备金率和调降一次基准利率.但杜征征则表示,在连续两次降息后,今年再次减息的可能性还待观察.

针对6月财政存款大幅下降,国泰君安证券固定收益研究主管周文渊认为,一方面有季节性因素,另一方面也反映了财政收入的下降和财政支出在上升,未来财政政策可能会更积极,既体现在财政支出的上升,又体现为结构性减税措施.

平安证券固定收益部研究主管石磊也指出,往年6月财政存款存款一般是增加的,但今年出现减少比较意外,而且上千亿,可能是财政支出有所增加.[ID:nSB1656940](完)