(重温稿)〔路透调查〕中国下半年全国住宅均价料涨2.5%,限购政策不放松

* 受访者预计下半年全国住宅均价上涨2.5%

* 多数受访者预计成交将持续回暖

* 限购政策不会放松,房产税试点今年将扩大

路透北京7月12日电---路透调查显示,今年下半年中国房价将小幅上涨,逆转上半年跌势.多数受访者预计下半年全国住宅均价涨幅超过2%,成交将进一步回暖;并认为包括限购在内的调控政策不会放松,而房产税试点城市则有望扩大.

在15家接受路透调查的中外分析机构中,有10家认为中国2012年下半年全国住宅均价涨幅(即今年12月底较6月底的房价涨幅)将达1-5%,一家持平,仅有两家认为住宅均价将下跌.另有一家认为将小幅上涨但未给出具体数值.

调查中值显示,今年下半年住宅均价约上涨2.5%,逆转上半年1.4%左右的跌幅,全年录得上涨,这与路透今年1月和4月调查结果大相径庭,此前两次均预计今年房价下跌.

今年二季度以来,中国经济增速下行,投资、消费和出口"三驾马车"均放慢步伐,"稳增长"压力凸显,也引发市场对经济增长引擎--房地产是否会放松调控的揣测.

中国央行年内两次降息,彰显货币政策日趋宽松;地方政府则在财政趋紧压力下频频试探调控政策底线,各地楼市微调动作不断.而开发商前期的"以价换量"推动销量在5,6月大增,房地产市场开始回暖,6月房价甚至出现抬头迹象.

"市场不安的情绪,加上之前压抑的刚需释放,会推高房价."美国环球通视(IHS Global Insight)驻北京经济学家任现芳表示,"中国政府希望房地产市场保持现状,防止经济出现硬着陆.他们不希望房价继续下跌,会容忍适度小幅的上涨."

上海证券房地产分析师舒廷飞认为,降息周期开启,不仅降低了购房成本,也削弱房价继续下跌的预期;但下半年是推盘高峰,行业库存仍将保持高位,总体偏紧的调控政策不会大幅放开,制约了量价继续反弹的空间.

谈及目前中国房价水平与经济基本面以及发展前景的匹配程度时,15家接受调查的分析机构认为,其所处区间为介乎合适水平与极度高估之间.

中国指数研究院最新公布数据显示,6月百城新建住宅均价同比续降,但环比结束九连跌,北京等十大城市均价环比涨幅高于全国水平.[ID:nSB1643876]

**成交续增,政策难松**

货币政策的放松不但降低了资金成本,也让市场对房价上涨的预期升温,刺激刚需和改善性需求入市.受访人士多认为,今年下半年房地产市场成交量将持续回暖.

在15家接受调查的分析机构中,12家分析机构认为成交量将持续回暖,另外三家则认为成交持续回暖不可持续.

上海证券的舒廷飞表示,9-12月是推盘的高峰,如果中央不出台更严厉的调控政策扭转购房者预期,销售回暖仍将延续.

对于今年下半年的房地产调控政策,多数受访者认为不会放松,年内不会降低首套房的首付款比例,全部受访者均认为不会取消限购.

针对近期房地产市场回暖的现象,中央屡次强调房地产调控不放松.国务院总理温家宝近日即表示,目前房地产市场调控仍然处在关键时期,任务还很艰巨,必须坚定不移做好调控工作,把抑制房地产投机投资性需求作为一项长期政策,促进房价合理回归,决不能让房价反弹.[ID:nSB2026047]

此外,房产税扩大试点的调查结果与前次略有不同,参与调查的15家分析机构存有分歧,有10家认为中国会在2012年内扩大房产税试点城市,而另外五家则认为年内不会扩大.

目前仅上海和重庆两市开征房产税,税率介于0.4-1.2%,上海税率只针对新增购房,而重庆则包括了存量及增量的高档商品房.(完)

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