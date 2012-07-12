〔国际油市〕亚洲柴油升水停止连续六日涨势,因新加坡库存增加

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透新加坡7月12日电---周四亚洲柴油升水停止连续六日涨势,行业消息人士称新加坡中质馏分油库存增加,为四周来首次.
路透数据显示,所有品级柴油现货升水均持稳,过去一周每桶上涨0.65美元.8月柴油裂解价差跌0.45美元至每桶17.33美元.
新加坡柴油和航煤库存升至四周高位895.5万桶,因马来西亚恢复出口,同时韩国和日本船货增加.
韩国出货超过14.1万吨(105万桶),较前周高出近80%,因向西方输送船货的套利利润减少,同时炼厂检修期间需求增长.
不过未来数周库存可能开始下滑,因在斋月前,预计沙特7月和8月的需求将维持旺盛.
市场无现货航煤交易达成,有一笔柴油交易.
兴隆向维多售出25万吨含硫0.5%的柴油,7月27-31日装船,价格较新加坡报价每桶高出0.70美元.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 114.77 -0.10 -0.09 114.87
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 114.74 -0.02 -0.02 114.76
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 116.09 -0.02 -0.02 116.11
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 117.14 -0.01 -0.01 117.15
7月柴油互换 GOSGSWMc1 114.41 0.00 0.00 114.41
8月柴油互换 GOSGSWMc2 113.70 0.01 0.01 113.69 (完)
--编译 田建华;审校 王洋
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。