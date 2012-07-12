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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 21:00 BJT

〔国际油市〕亚洲柴油升水停止连续六日涨势,因新加坡库存增加

路透新加坡7月12日电---周四亚洲柴油升水停止连续六日涨势,行业消息人士称新加坡中质馏分油库存增加,为四周来首次.

路透数据显示,所有品级柴油现货升水均持稳,过去一周每桶上涨0.65美元.8月柴油裂解价差跌0.45美元至每桶17.33美元.

新加坡柴油和航煤库存升至四周高位895.5万桶,因马来西亚恢复出口,同时韩国和日本船货增加.

韩国出货超过14.1万吨(105万桶),较前周高出近80%,因向西方输送船货的套利利润减少,同时炼厂检修期间需求增长.

不过未来数周库存可能开始下滑,因在斋月前,预计沙特7月和8月的需求将维持旺盛.

市场无现货航煤交易达成,有一笔柴油交易.

兴隆向维多售出25万吨含硫0.5%的柴油,7月27-31日装船,价格较新加坡报价每桶高出0.70美元.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 114.77 -0.10 -0.09 114.87

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 114.74 -0.02 -0.02 114.76

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 116.09 -0.02 -0.02 116.11

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 117.14 -0.01 -0.01 117.15

7月柴油互换 GOSGSWMc1 114.41 0.00 0.00 114.41

8月柴油互换 GOSGSWMc2 113.70 0.01 0.01 113.69 (完)

--编译 田建华;审校 王洋

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