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货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 20:40 BJT

〔表格〕美国6月进口价格下滑2.7%,创2008年12月以来最大降幅

路透7月12日电---美国劳工部周四公布:

* 美国6月出口价格下滑1.7%(路透预估为下滑0.3%),5月修正后为下滑0.4%(前值为下滑0.4%)

* 美国6月进口价格下滑2.7%(路透预估为下滑1.7%),创2008年12月以来最大降幅

* 美国5月进口价格修正后为下滑1.2%,前值为下滑1.0%

6月 　 5月　 (前值) 12年/11年6月

进口物价 -2.7 -1.2 -1.0 -2.6

出口物价 -1.7 -0.4 -0.4 -2.1 (完)

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--编译 田建华;审校 王洋

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