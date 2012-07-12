版本:
中国
货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 21:33 BJT

〔欧洲经济〕欧洲央行总裁德拉吉称通胀风险大体平衡

路透卡萨布兰卡7月12日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉称,

* 通胀风险大体平衡

* 中期不能排除能源价格进一步上涨风险.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐