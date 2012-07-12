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市场报道 | 2012年 7月 12日 星期四 21:04 BJT

〔表格〕美国7月5日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透华盛顿7月12日电---美国农业部(USDA)公布7月5日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):

当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---

本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度

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小麦 311.7 0.0 329.0 0.0 7,445.5 9,243.5

大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 85.1 26.9

玉米 172.8 492.1 293.7 502.6 39,111.8 46,303.8

高粱 0.0 17.6 0.0 17.6 965.4 3,371.8

大豆 332.1 427.1 338.0 431.6 37,961.3 41,799.1

豆粕 95.7 73.9 103.1 75.3 7,709.5 7,253.0

豆油 34.4 -0.5 47.6 0.0 523.0 1,247.3

皮马棉 6.3 2.4 6.3 2.4 638.7 522.2

陆地棉 8.8 95.1 47.1 97.7 11,952.9 14,167.9

稻米 27.0 0.3 29.6 0.3 3,267.1 3,969.4 (完)

浏览美国农业部报告全文,请点选USDA22;相关中文新闻请点选[USDA-CMN]

--编译 王洋;审校 田建华

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