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货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 21:39 BJT

〔美国热股〕数家投行下调Supervalu目标价,后者股价重挫逾40%

路透7月12日电---美国第三大超市连锁企业Supervalu Inc(SVU.N)公布的季度业绩令人失望,数家华尔街投行下调了该公司的目标股价.

该公司股价周四盘初重挫42.15%,至3.06美元.(完)

--编译 李春喜;审校 于春红

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