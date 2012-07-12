版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 21:19 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油价格升至六周高位,因布兰特原油价格走坚

路透新加坡7月12日电---亚洲石脑油价格周四延续涨势,来到六周高位,因布兰特原油价格坚挺,与此同时跨月价差触及两个高位,因需求良好.

8月下半月公开规格石脑油价格报每吨829.50美元,跨月价差升水为每吨9.00美元,创下5月11日以来最高.

跨月价差升水指的是8月下半月和9月下半月之间的价差.

韩国湖南石油化学买入一笔2.5万吨8月下半月船货,价格为成本加运费价(C&F)每吨较日本现货报价升水8.00美元.

其还购买了一笔9月上半月船货,升水为每吨5.00美元.该公司或还购买了一艘9月上半月到岸港丽水的船货.

一位在新加坡的交易员说道:"稍早买家购买9月船货,因其担心升水会更高以及未来供给将更为紧张."

汽油裂解价差下滑约6%至三日低点每桶7.45美元.不过交易员表示,目前的水准仍反映出市场相较于以往更强.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年8月石脑油NAF-1H-TYO 829.50 4.50 0.55 825.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 89.90 0.50 0.56 89.40

97号现货汽油GL97-SIN 112.44 0.40 0.36 112.04

95号现货汽油GL95-SIN 110.20 0.40 0.36 109.80

92号现货汽油GL92-SIN 107.00 0.40 0.38 106.60

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 7.45 -0.46 -5.82 7.91(完)

--编译 王洋; 审校 田建华

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐