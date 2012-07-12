〔国际油市〕亚洲石脑油价格升至六周高位,因布兰特原油价格走坚

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透新加坡7月12日电---亚洲石脑油价格周四延续涨势,来到六周高位,因布兰特原油价格坚挺,与此同时跨月价差触及两个高位,因需求良好.
8月下半月公开规格石脑油价格报每吨829.50美元,跨月价差升水为每吨9.00美元,创下5月11日以来最高.
跨月价差升水指的是8月下半月和9月下半月之间的价差.
韩国湖南石油化学买入一笔2.5万吨8月下半月船货,价格为成本加运费价(C&F)每吨较日本现货报价升水8.00美元.
其还购买了一笔9月上半月船货,升水为每吨5.00美元.该公司或还购买了一艘9月上半月到岸港丽水的船货.
一位在新加坡的交易员说道:"稍早买家购买9月船货,因其担心升水会更高以及未来供给将更为紧张."
汽油裂解价差下滑约6%至三日低点每桶7.45美元.不过交易员表示,目前的水准仍反映出市场相较于以往更强.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年8月石脑油NAF-1H-TYO 829.50 4.50 0.55 825.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 89.90 0.50 0.56 89.40
97号现货汽油GL97-SIN 112.44 0.40 0.36 112.04
95号现货汽油GL95-SIN 110.20 0.40 0.36 109.80
92号现货汽油GL92-SIN 107.00 0.40 0.38 106.60
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 7.45 -0.46 -5.82 7.91(完)
--编译 王洋; 审校 田建华
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。