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市场报道 | 2012年 7月 12日 星期四 21:43 BJT

〔美国热股〕默克治疗骨质疏松药物在试验中有效,股价早盘劲扬

路透7月12日电---默克(MRK.N)治疗骨质疏松药品Odanacatib在一项关键试验中证实确可降低骨折风险,有外部监察机构建议应及早停止该药品的研究.

花旗将该公司评级从中性上调至买入,目标价从34美元上调至50美元；MKM Partners将其合理股价预估从40美元上调至44美元.

默克股价周四早盘劲扬3.91%,至42.83美元.(完)

--编译 李春喜;审校 于春红

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