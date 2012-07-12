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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 21:31 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油市场扩大涨幅,现货价差升至一周高位

路透新加坡7月12日电---亚洲燃料油市场周四扩大涨幅,180-cst燃料油和380-cst燃料油的现货价差双双走坚至一周高位,因地区库存水平下滑.

380-cst燃料油升水上涨0.45美元至每吨较新加坡现货报价高3.30美元,180-cst燃料油升水则由道达尔的买家提振至约每吨3.60美元,较前一日上涨0.55美元.

道达尔也活跃在互换市场上,在交易窗口买入10万吨7月/8月互换合约.这支撑了该合约价差,收高0.25美元至每吨3.38美元,创下三日来最高.

International Enterprise的数据显示,亚洲燃料油库存依旧高企,7月11日止当周新加坡陆上库存在2,000万桶以上,较前一周低299万桶.

印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)以每吨较新加坡现货报价贴水约22美元的水平,卖出一7月底的船货,价格比最近一笔船货要低,反映出市场持续低迷.

不过有一些来自韩国的需求.East-West Power求购2.5万吨8月船期的高硫燃料油,前一日Western Power求购3万吨同品级船货.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 605.80 4.05 0.67 601.75

现货380CST燃料油 FO380-SIN 593.30 2.90 0.49 590.40

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 600.00 3.00 0.50 597.00

380CST船用燃料油升水 6.70 0.10 1.52 6.60

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.60 0.55 18.03 3.05

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.30 0.45 15.79 2.85 (完)

--编译 王洋; 审校 田建华

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