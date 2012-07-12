〔国际油市〕亚洲燃料油市场扩大涨幅,现货价差升至一周高位

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透新加坡7月12日电---亚洲燃料油市场周四扩大涨幅,180-cst燃料油和380-cst燃料油的现货价差双双走坚至一周高位,因地区库存水平下滑.
380-cst燃料油升水上涨0.45美元至每吨较新加坡现货报价高3.30美元,180-cst燃料油升水则由道达尔的买家提振至约每吨3.60美元,较前一日上涨0.55美元.
道达尔也活跃在互换市场上,在交易窗口买入10万吨7月/8月互换合约.这支撑了该合约价差,收高0.25美元至每吨3.38美元,创下三日来最高.
International Enterprise的数据显示,亚洲燃料油库存依旧高企,7月11日止当周新加坡陆上库存在2,000万桶以上,较前一周低299万桶.
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)以每吨较新加坡现货报价贴水约22美元的水平,卖出一7月底的船货,价格比最近一笔船货要低,反映出市场持续低迷.
不过有一些来自韩国的需求.East-West Power求购2.5万吨8月船期的高硫燃料油,前一日Western Power求购3万吨同品级船货.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 605.80 4.05 0.67 601.75
现货380CST燃料油 FO380-SIN 593.30 2.90 0.49 590.40
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 600.00 3.00 0.50 597.00
380CST船用燃料油升水 6.70 0.10 1.52 6.60
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.60 0.55 18.03 3.05
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.30 0.45 15.79 2.85 (完)
--编译 王洋; 审校 田建华
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。