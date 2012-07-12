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市场报道 | 2012年 7月 12日 星期四 21:47 BJT

〔美国热股〕黑客组织盗取雅虎用户账户和密码,雅虎股价下跌

路透7月12日电---一家此前不为人知的黑客组织宣布从雅虎(YHOO.O)一服务器获取了45万个用户账户和密码,并把其公布在网上.

投资者将首次有机会在雅虎股东年会上听到临时执行长Ross Levinsohn的讲话.Levinsohn看起来很有可能在雅虎股东年会上成为该公司正式执行长.

雅虎股价周四早盘跌1.13%,报15.62美元.(完)

--编译 李春喜;审校 于春红

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