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货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 21:43 BJT

〔美国股市〕开盘大幅走低,受累于对全球经济的忧虑

路透纽约7月12日电---美国股市周四低开,虽然数据显示美国就业市场改善,但未能缓解投资者对全球经济的悲观看法.

道琼工业指数.DJI下跌73.60点或0.58%,报12,530.93点;标准普尔500指数.SPX跌9.96点或0.74%,报1,331.49点;Nasdaq指数.IXIC小跌25.69点或0.89%,报2,862.29点.(完)

--编译 王洋;审校 田建华

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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