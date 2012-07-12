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市场报道 | 2012年 7月 12日 星期四 21:53 BJT

〔美国热股〕强生问题医疗器械召回事件恐未完结,股价早盘下跌

路透7月12日电---强生(JNJ.N)两年前涉资达30亿美元的ASR全金属人造臀部召回事件,恐将面临代价高昂且破坏性更强的后续问题,该问题产品召回是美国历史上成本最大的医疗器械故障事件.

强生股价周四早盘跌0.58%,报67.50美元.(完)

--编译 李春喜;审校 于春红

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