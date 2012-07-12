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市场报道 | 2012年 7月 12日 星期四 22:07 BJT

〔美国热股〕Calix下调第二季获利展望,股价暴跌逾25%

路透7月12日电---美国电信设备制造商Calix(CALX.N)下调第二季获利展望,因消费者削减支出.且至少有四家券商下调了该公司目标价.

Calix股价周四早盘暴跌25.77%,报4.81美元.(完)

--编译 李春喜;审校 母红

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