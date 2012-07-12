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市场报道 | 2012年 7月 12日 星期四 22:09 BJT

〔美国热股〕Infosys下调营收预测的幅度大于预期,股价重挫逾11%

路透7月12日电---印度IT巨头Infosys(INFY.NS)周四下调营收预测的幅度大于预期,因全球经济的不确定性影响了科技支出.

该公司股价周四早盘重挫11.71%,报38.51美元.(万)

--编译 李春喜;审校 母红

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