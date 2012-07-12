版本:
中国
市场报道 | 2012年 7月 12日 星期四 22:07 BJT

〔投行观点〕Piper Jaffray将晶澳太阳能目标价从1.35美元下调至1美元,评级从加码下调至中性

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐