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市场报道 | 2012年 7月 12日 星期四 22:35 BJT

〔美国热股〕Complete Genomics推出基因测序新技术,股价上涨

路透7月12日电----基因测序企业Complete Genomics GNOM.O股价周四延续涨势,之前该公司推出一项能提高准确率,并能减少需要检测的DNA的技术.

该公司股价周四早盘涨4.43%,报3.06美元.(完)

--编译 李春喜;审校 李军

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