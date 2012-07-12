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市场报道 | 2012年 7月 12日 星期四 22:34 BJT

〔美国热股〕摩根大通周五料将公布第二季获利,交易巨亏恐引起股价波动

路透7月12日电---摩根大通(JPM.N)执行长迪蒙预计将在周五宣布该公司的第二季获利,届时"伦敦鲸"造成的衍生品交易亏损事件可能使该股价大幅波动,因该事件造成的亏损幅度将成为市场关注的焦点。

该公司股价周四早盘跌1.44%,报34.09美元.(完)

--编译 李春喜;审校 李军

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