版本:
中国
市场报道 | 2012年 7月 12日 星期四 22:37 BJT

〔美国热股〕DragonWave连续遭受第七个季度亏损,股价暴跌近16%

路透7月12日电---电信设备制造商DragonWave(DRWI.O)公布连续第七个季度录得亏损,因利润率下滑,不过该公司预估第二季营收较高,介于3,500万-4,500万美元之间.

该公司股价周四早盘大跌15.91%,报2.926美元.(完)

--编译 李春喜;审校 于春红

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐