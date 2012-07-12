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市场报道 | 2012年 7月 12日 星期四 22:37 BJT

〔美国热股〕万豪国际称部分国际市场出现疲软,股价下跌逾4%

路透7月12日电---美国酒店联锁营运商万豪国际MAR.N公布的第二季获利增加,但表示部分国际市场出现疲软.

该公司股价周四早盘跌4.23%,报36.42美元.(完)

--编译 李春喜;审校 李军

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