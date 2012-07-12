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市场报道 | 2012年 7月 12日 星期四 22:55 BJT

〔美国热股〕投资者担忧Groupon的欧洲市场疲软,其股价大跌逾5%

路透7月12日电---团购提供商Groupon(GRPN.O)股价周三触及纪录低点,分析师表示,由于投资者担心欧洲经济疲弱,Groupon约四分之一的营收是来自欧洲市场.

周四早盘,Groupon股价延续上日跌势,下跌5.27%,报7.36美元.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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