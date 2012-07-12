〔欧元债市〕德债收益率下跌,意大利公债收益率在公债标售前上涨

* 美联储公布令人失望的6月会议记录后,德债上涨

* 意大利周五将标售公债

* 荷兰两年期公债收益率跌至零以下

路透伦敦7月12日电---德国公债收益率周四跌至五周低位,因美联储6月会议记录令那些此前预计美国再度放宽货币政策的投资者颇为失望,同时意大利公债收益率在公债标售前上涨.

意大利计划周五标售最多52.5亿欧元,多种年期的公债,市场颇为紧张,因投资者担心上周欧盟峰会上达成的应对危机的措施是否有效.

市场尤其担心,在欧洲决策者同意为西班牙银行业资本重组提供资金后,最终可能还需要对该国进行全面救助.这将耗尽欧元区救助基金的资源,致使其无力再向意大利施以援手.

在多数投资者规避高收益意大利和西班牙公债的同时,市场对相对安全资产的需求正在上升.投资者买入回报高于德债,但信贷风险不高的国家的公债.

这一趋势获得动能,荷兰两年期公债NL2YT=TWEB收益率追随德债走势,周四跌至零水准下方,芬兰、法国、比利时和奥地利公债收益率均距零水准不远.

欧元区二线国家以外国家短期公债需求因欧洲央行上周降息至纪录低位而获得支撑.

德国9月公债期货FGBLU2涨18个跳动点,至144.82点,10年期公债DE10YT=TWEB收益率跌2个基点,至1.25%,此前一度跌至1.236%的低点,距6月触及的纪录低位1.13%不远.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三公布的6月会议记录显示,该央行对进一步购买债券刺激经济持开放态度,但经济复苏恐得要更加疲软才能就此议题达成共识.[ID:nSB1661552]

意大利10年期公债DE10YT=TWEB收益率涨12个基点,至5.92%,西班牙10年期公债ES10YT=TWEB收益率涨7个基点,至6.657%,显示投资者对收益率的追逐是有限度的.

意大利公债收益率在周五标售公债前可能进一步上涨,因投资者为新债标售预留了空间,但总体预计公债标售可能将获得不错需求.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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