〔金属期市〕LME期铜小幅收高,中国GDP数据备受关注

* 美联储暂未出台经济刺激政策
* 镍跌至2009年12月以来最低
* 中国将在周五0200 GMT公布第二季GDP
路透纽约/伦敦7月12日电---伦敦期铜周四勉力小涨,而纽约期铜下跌,由于预料中国将公布更多悲观数据,而且对美国联邦储备理事会(美联储,FED)出台短期经济刺激措施的希望受挫,投资者调整仓位.
美联储周三稍晚公布的会议纪录显示,尽管近期公布的经济数据和企业财报不尽人意,但只有经济状况进一步恶化才能促使决策者们推出量化宽松项目.[ID:nSB1661552]
中国方面,分析师预计中国周五公布的数据料将显示,第二季经济增长进一步放缓至7.6%,可能为自2008年金融危机以来最差.
"市场正在消化了中国可能会公布疲弱经济数据的预期,"LOGIC Advisors的合伙人Bill O'Neill表示.
伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜周四收报每吨7,555美元,高于周三的收盘价7,540,盘中稍早曾触及近两周低点7,465.75美元.
纽约商品期货交易所(COMEX)-9月期铜合约HGU2结算价下跌3.25美分,报每磅3.4150美元,盘中交投区间介于3.3845-3.4390美元之间.
根据路透初步数据,纽约尾盘成交量为45,000口,与30日均值一致.
"基本上你可以看到,主要的金属消费地区,要么经济增长疲弱,要么增长放缓,因此金属需求并不是很强劲,"美国银行美林分析师Michael Widmer表示.
"在中国,潜在的铜需求不是很强.政府正想方设法刺激经济,但7月和8月是季节性需求疲弱期,因此刺激举措的效果可能要等到第四季才能显现."
**央行暂未出台刺激政策**
由于美国再推宽松货币政策的预期被进一步向后推,投资者买入美元,推动美元兑欧元涨至两年高点,使美元计价商品对欧洲投资者变得更加昂贵.
在欧元区,各成员国在获得民众对抗击债务危机政策的支持方面面临障碍,这对于投资者的风险意愿和实货金属买需不是好兆头.
德国还需要几个月才能决定,欧元区纾困基金和财政条约是否符合该国法律,而西班牙在推出新的撙节措施之后,首都马德里爆发暴力示威.
其他金属方面,三个月期镍CMNI3收跌2%,报每吨15,775美元,一度触及2009年12月以来的最低点15,770.
LME期锡CMSN3收低12美元,报每吨1,856美元.(完)
--编译 李春喜;审校 母红
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