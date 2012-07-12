〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,市场担心美国乾旱天气损及作物产量

路透7月12日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收高,交易商指因市场担心美国中西部多数地区的乾旱天气将进一步损及作物产量.
CBOT玉米期货3%的涨幅亦提供支撑.
美国乾旱天气监测机构称,截至7月10日一周美国中西部近三分之二地区都出现一定程度的乾旱,前一周的比率为略高于50%.
预测机构称,未来一周至10天美国中西部应有小雨.
高盛在不到两周内第二次调降美国玉米产量预估,并调升玉米、大豆及小麦价格预估,因受美国乾旱天气影响.高盛将三个月、六个月大豆价格预估从此前的15.50美元上调至每蒲式耳16.25美元.
巴克莱将第三季大豆价格预估从此前的14.25美元上调至每蒲式耳14.80美元,指因美国天气持续乾旱.
美国农业部公布最近一周美国大豆出口销量为75.92万吨(新作旧累积销量),高于交易商预计的37.5至65万吨.
美国农业部公布一周美国豆粕出口销量为16.96万吨,豆油销量为33,900吨,均符合预期.
CBOT-7月大豆期货SN2收高2-3/4美分,报16.25-3/4美元.
7月豆粕合约SMN2收涨0.8美元,收报每短吨478.8美元.7月豆油合约BON2下跌0.47美分,报每磅53.15美分.
今日大豆预估成交量为183,265口;豆粕预估成交量为68,232口,豆油成交量为88,090口.
以下为CBOT农产品期货在2023GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 771.25 20.50 2.7% 19.3%
CBOT大豆Sc1 1625.75 2.75 0.2% 35.6%
CBOT豆粕SMc1 478.80 0.80 0.2% 54.8%
CBOT豆油BOc1 53.15 -0.47 -0.9% 2.0%
CBOT小麦Wc1 832.75 25.00 3.1% 27.6%
CBOT稻米RRc1 1472.00 -10.50 -0.7% 0.8%
EU小麦BL2H0 254.50 7.75 3.1% 25.7%
NYMEX原油期货CLc1 85.77 -0.04 -0.1% -13.2%
道琼工业指数.DJI 12,573 -31 -0.3% 2.9%
现货金XAU= 1571.89 -3.86 -0.2% 0.5%
欧元/美元EUR= 1.2202 -0.0034 -0.3% -5.7%
美元指数.DXY 83.6210 0.0530 0.1% 4.3%
波罗的海
干散货指数.BADI 1121 -25 -2.2% -35.5%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
--编译 于春红;审校 母红