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货币新闻 | 2012年 7月 13日 星期五 12:52 BJT

〔日本数据〕5月工业产出修正后较前月下滑3.4%--经济产业省

路透东京7月13日电---日本经济产业省周五公布的数据显示,日本5月工业产出修正后为较前月下滑3.4%,部分反映了暂时性的库存调整,尽管由于全球经济成长放缓致使前景仍不确定.

初值为下滑3.1%,4月为下滑0.2%.

日本5月产能利用率指数较前月下降2.2%至89.8. (完)

--编译 石冠兰; 审校 侯向明

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