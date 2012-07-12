〔货币市场〕美国商业票据市场规模最近一周扩大,风险偏好可能上升

路透纽约7月12日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四发布数据显示,美国商业票据市场规模在最近一周扩大,意味着尽管存在全球经济放缓隐忧,但仍有更多企业在市场中融资.
联储最新数据显示,美国商业票据市场规模在7月11日止当周经季节调整后攀升94亿美元,至9,819亿美元.
数据表明,市场风险偏好可能有所上升,此前一周市场规模大幅缩小357亿美元,当时各界原本就预期投资者将减少持仓,以在季末时整理资产负债表.
联储数据显示,今年以来,商业票据市场规模基本维持在9,000-10,000亿美元之间,仍低于2010年底时的1.04万亿美元水平.
未经季节调整的市场规模亦攀升244亿美元至9,956亿.未经季节调整的外资银行未到期商业票据增加25亿美元至1,300亿美元.
欧洲银行业者大幅缩减存放在欧洲央行(ECB)的资金,因该央行周三开始停止为隔夜存款支付利息.不过没有迹象表明,银行将这些资金用于增加放贷,或者购买受到危机打击的欧元区国家公债.
银行业者不愿进行同业拆借,因为担心无法全额收回本金,因此他们将从欧洲央行借入的资金再存回该央行中.
"这不过是把现金从一个地方挪到另一个地方,最终还是个零和游戏."苏格兰皇家银行的利率策略师Simon Peck说.
--编译 徐文焰;审校 张明钧
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