叙政府军攻击哈马村庄 逾200人遭屠杀--活动人士

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Khaled Yacoub Oweis/Erika Solomon
路透安曼/贝鲁特7月12日电--叙利亚反对派活动人士称，叙利亚军队和民兵组织周四对反叛力量重地哈马省(Hama)的一个村庄发起攻击，造成逾200人死亡，其中多数是平民。
如果消息获得证实，这将是叙利亚危机持续16个月以来发生的最严重的单起暴力事件。在这场危机中，反叛力量正在通过战斗试图推翻总统阿萨德的统治，而利用外交途径制止流血冲突的努力也因世界大国存在分歧受阻。
哈马革命领导委员会(Revolution Leadership Council of Hama)告诉路透，逊尼派穆斯林村庄Taramseh遭到武装直升机和坦克的攻击，亲政府的阿拉维派(Alawite)民兵组织然后闯入进行了大屠杀。
"Taramseh村今天有超过220人倒下，他们有的死于坦克和直升机的轰炸，有的死于炮弹的袭击，有的则被就地处决，"该委员会发表声明称。
叙利亚国家电视台称，有三名安全部队人员在Taramseh村的战斗中丧生，并指控"武装恐怖组织"在该村进行屠杀。
来自Taramseh村的活动人士Ahmed告诉路透："目前为止，我们确认了20位遇害者的名字，另外60具尸体停放在一座清真寺里。还有很多尸体散布在田间、河里及房屋里……轰炸开始时，村民纷纷逃跑，有的在试图逃离时全家被杀。"
这些报告无法获得独立证实。叙利亚当局严格限制独立记者的活动。(完)
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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