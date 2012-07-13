叙政府军攻击哈马村庄 逾200人遭屠杀--活动人士

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Khaled Yacoub Oweis/Erika Solomon

路透安曼/贝鲁特7月12日电--叙利亚反对派活动人士称，叙利亚军队和民兵组织周四对反叛力量重地哈马省(Hama)的一个村庄发起攻击，造成逾200人死亡，其中多数是平民。

如果消息获得证实，这将是叙利亚危机持续16个月以来发生的最严重的单起暴力事件。在这场危机中，反叛力量正在通过战斗试图推翻总统阿萨德的统治，而利用外交途径制止流血冲突的努力也因世界大国存在分歧受阻。

哈马革命领导委员会(Revolution Leadership Council of Hama)告诉路透，逊尼派穆斯林村庄Taramseh遭到武装直升机和坦克的攻击，亲政府的阿拉维派(Alawite)民兵组织然后闯入进行了大屠杀。

"Taramseh村今天有超过220人倒下，他们有的死于坦克和直升机的轰炸，有的死于炮弹的袭击，有的则被就地处决，"该委员会发表声明称。

叙利亚国家电视台称，有三名安全部队人员在Taramseh村的战斗中丧生，并指控"武装恐怖组织"在该村进行屠杀。

来自Taramseh村的活动人士Ahmed告诉路透："目前为止，我们确认了20位遇害者的名字，另外60具尸体停放在一座清真寺里。还有很多尸体散布在田间、河里及房屋里……轰炸开始时，村民纷纷逃跑，有的在试图逃离时全家被杀。"

这些报告无法获得独立证实。叙利亚当局严格限制独立记者的活动。(完)