〔金砖国家〕7月12日股汇市收盘纵览

路透7月13日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月12日(周四)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低1.96%,报914.07点.
中国股市:沪综指周四先抑后扬,放量小幅收升,受煤炭、有色等资源类股冲高提振.不过,分析人士认为,虽然大盘呈现企稳迹象,但短线料继续窄幅震荡,后市若要持续上行,则取决于宏观经济面能否优于市场预期.沪综指.SSEC收报2,185.491点,涨10.108点,或0.46%.今日上海A股成交额790亿元人民币,较上日放大近五成,并创出逾一个月来新高,此前高位为6月4日的867亿.[.SSCN]
香港股市:周四录得一个月来最大单日跌幅,受累于中资银行股和消费类股的大幅跌势.周五将公布的中国第二季国内生产总值(GDP)数据,料显示经济增速创下至少三年来最慢.恒生指数.HSI收盘跌2%至19,025.1点.恒生国企指数.HSCE跌2.2%至9,166.7点.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四连续第二日收跌.尽管明日中国将公布上半年经济数据,但料对短线市况影响不会很大,因全球经济疲软已成共识,近期应该较难扭转美元强势.人民币兑美元收盘报6.3733,上日收报6.3686.[CNY/CN][ID:nSB1663442]
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印度股市:周四下跌1.5%,创6月1日迄今最高降幅,此前Infosys大幅下调了财测,引发市场出脱软件服务出口商类股,并使得投资者担心企业获利的状况.指标BSE指数.BSESN收低1.47%,报17,232.55点,周三和周四累计下跌超过2.2%.[.BO][ID:nL3E8IC2VK]
印度汇市:印度卢比连续第二天下跌,因本地股市下挫,且欧元等风险货币受到有关全球经济担忧升温的冲击.印度卢比兑美元INR=D2收在55.93/94,低于周三收盘水平55.62/63.[INR/][ID:nL3E8IC31M]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,340.170点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS下跌1.02%至720.71点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.21%至32.78;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX上涨0.46%,报39.9301.
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巴西股市:拉丁美洲股市多数下滑,整体经济前景不佳打击投资者信心.周五中国将公布经济成长数据,预计展现三年来最疲弱表现.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收低0.28%,报53,420点,已是连续第四天下挫,累计跌幅达5%.[ID:nL2E8ICGCV]
巴西汇市:拉丁美洲货币下滑,因投资者对美国联邦储备理事会(美联储, FED)未推出新一轮刺激举措感到失望,并关注全球经济的疲弱状态.1510GMT,雷亚尔兑美元BRBYBRL=下跌0.7%至2.0492.[ID:nL2E8IC8FM]
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南非股市:下滑1%并触及两周最低水准,投资者继续出脱Exxaro Resources(EXXJ.J)等矿业类股,因担心全球需求降低.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收低1.08%,报29,251.12点.综合指数.JALSH收跌1%,报33,390.52点.[.J][ID:nL6E8IC95L]
南非汇市:南非兰特兑美元下跌1.6%,触及近两周最低水准,因近期美国祭出宽松货币政策的预期消退,引发美元全面上扬.南非兰特兑美元ZAR=D3一度触及8.3745的6月29日迄今低位.1542GMT,南非兰特下跌1.29%,报8.3485.[ZAR/][ID:nL6E8ICAUJ](完)
--编译 洪曦;审校 张明钧