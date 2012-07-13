〔欧洲个股〕PSA标致雪铁龙将裁员8,000人并关闭欧奈工厂(更新版)

(新增细节)

* 标致将关闭位于巴黎附近的欧奈工厂

* 20年以来首度关闭汽车厂带来政治挑战

* 也将在雷恩工厂裁减1,400个工作岗位

* 标致执行长排除寻求政府救助

* Opel/Vauxhall执行长辞职

路透巴黎7月12日电---法国汽车制造商PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)宣布裁减8,000个工作岗位,并将关闭一座工厂,以应对亏损加剧的局面.此举可能在欧洲引发更多重组活动和政治紧张.

该公司周四表示,位于巴黎附近的欧奈工厂将于2014年停产.标致正在重整其未被充分利用的国内产能.该工厂现有逾3,000名员工,负责生产雪铁龙C3小型车.

欧奈工厂将成为20年以来首家被关闭的法国汽车厂,这给誓言重振国内工业生产的新任法国总统奥朗德带来挑战.

公司执行长Philippe Varin对记者表示,"我知道对相关人员乃至整个公司而言,这些举措有多么的严重."