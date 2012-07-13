〔欧洲个股〕PSA标致雪铁龙将裁员8,000人并关闭欧奈工厂(更新版)

投行观点：TCP Capital Corp目标价从16.4美元上调至18美元--德意志银行
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(新增细节)
* 标致将关闭位于巴黎附近的欧奈工厂
* 20年以来首度关闭汽车厂带来政治挑战
* 也将在雷恩工厂裁减1,400个工作岗位
* 标致执行长排除寻求政府救助
* Opel/Vauxhall执行长辞职
路透巴黎7月12日电---法国汽车制造商PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)宣布裁减8,000个工作岗位,并将关闭一座工厂,以应对亏损加剧的局面.此举可能在欧洲引发更多重组活动和政治紧张.
该公司周四表示,位于巴黎附近的欧奈工厂将于2014年停产.标致正在重整其未被充分利用的国内产能.该工厂现有逾3,000名员工,负责生产雪铁龙C3小型车.
欧奈工厂将成为20年以来首家被关闭的法国汽车厂,这给誓言重振国内工业生产的新任法国总统奥朗德带来挑战.
公司执行长Philippe Varin对记者表示,"我知道对相关人员乃至整个公司而言,这些举措有多么的严重."
"但对于一家每月烧掉2亿欧元(2.45亿美元)现金的公司来说,无法保留工作岗位,"他称,"犹豫不决将令公司面临重大危险."
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